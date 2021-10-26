مواطنة تكشف تفاصيل انقاذها شابين ذهبا إلى الثمامة بسيارة فارهة (فيديو)

محررو المناطق:

روت المواطنة مها الزبن الخبيرة في مجال ترهيم السيارات قصة انقاذها لشابين ذهبا إلى الثمامة بسيارة فارهة.

وقالت الزبن خلال لقاء لها مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن السيارة الخاصة بالشابين تغرزت بالطين، وساعدتها حتي تم إنقاذها.

وأشارت إلى أن الشابين أصيبا بالدهشة عندما أقدمت على مساعدتهم، مؤكدة أنها سيارة فخمة تساوي مليون ريال.

وامتهنت مها الزبن مهنة بدت غريبة على بنات جنسها، حيث عشقت هواية كانت على الدوام حكرًا للرجال، محصورة عليهم، لكنها بتميز خاص، خلقت لنفسها خطًا مميزًا مختلفًا، جعل من تفردها علامة فارقة ولافتة.

ونافست مها الزبن الكثير من الشباب في مهاراتها، وأثبتت جدارة في التطعيس بسيارتها، متفوقة في ذلك على أقرانها.