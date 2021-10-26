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“يكشف عن 18 مرضًا خطيرًا”.. الصحة تؤكد على أهمية فحص حديثي الولادة

“يكشف عن 18 مرضًا خطيرًا”.. الصحة تؤكد على أهمية فحص حديثي الولادة
وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1054989
محررو المناطق:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، منشور توعوي للتأكيد على أهمية فحص حديثي الولادة، مؤكدة أن هناك 18 مرضًا على الأقل يمكن الكشف عنها من خلال هذا الفحص.

وكتب الحساب في تغريدته المصحوبة بمجموعة من الصور التوعوية: “18 مرض يتم الكشف عنه في فحص حديثي الولادة مما يزيد الاطمئنان على صحة أطفالنا بإذن الله”، وجاء من أبرز هذه الأمراض “أمراض الدهون وأمراض الأحماض الأمينية والغدد الصماء، وأمراض دورة اليوريا وأمراض الأحماض العضوية”.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أشاد في وقت سابق، بالدور الفاعل للوعي المجتمعي والتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الذي انعكس إيجابًا في ارتفاع أعداد المحصنين في المملكة.

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