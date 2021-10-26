أنباء عن عودة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى منزله

محررو المناطق:

أفادت أنباء عن عودة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك إلى منزله بحسب ما ذكرت العربية في نبأ عاجل لها.

وكان قد أعلن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أن رئيس الحكومة المنحلة عبدالله حمدوك ضيفًا في منزله وليس معتقلا وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور.

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة لن تشارك فيها قوى سياسية وستكون حكومة كفاءات، موجها الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة.

وقال البرهان في مؤتمر صحفي اليوم (الثلاثاء) بالخرطوم “سنعمل معا من أجل بناء السودان وكان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني، والقوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين”، مؤكدا رفضه سيطرة أي جهة أو حزب على السودان لافتا إلى أن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا.