جورج قرداحي في مرمى النيران بعد تأييده جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية.. غضب كاسح يجتاح “تويتر”.. ورئيس الوزراء اللبناني يتبرأ منه

محررو المناطق:

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في أحد البرامج الحوارية في لبنان حيث ظهر على وجهه الحقيقي بتأييده للأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي، هو الأمر الذي أثار استهجان رواد التواصل الاجتماعي.

وشن ناشطون هجوما كاسحا على “قرداحي” مؤكدين أنه ظهر على وجهه الحقيقي، بعد تأييده للعمليات الإرهابية لميليشيا الحوثي، حيث قال المستشار زيد الأيوبي: “خذلت الملايين ممن تابعوك وخدعتهم بعد ان اعلنت عن تبعيتك لاعداء العرب.. لقد اثبت انك مجرد مسخ وذنب ومخادع.. تستحق البهدلة يا رخيص”.

خذلت الملايين ممن تابعوك وخدعتهم بعد ان اعلنت عن تبعيتك لاعداء العرب ،،لقد اثبت انك مجرد مسخ وذنب ومخادع ،،

تستحق البهدلة يا رخيص،،#جورج_قرداحي pic.twitter.com/Qt32F258g5 — المستشار زيد الايوبيMBS🇾🇪🇸🇦🇵🇸🇸🇦🇾🇪🇵🇸 (@Zaid_Alayoubi) October 26, 2021

فيما قال سعود الغرابي: “لم أستغرب موقف قرداحي من حربنا ضد الحوثي..فهذا هو موقف حزب الله الذي يميل إليه قرداحي ويقف في صفّه قبل أن يتسلّم حقيبة الإعلام اللبناني..ولم يكُن سيُعيّن في هذه الوزارة لو كان يحمل أفكاراً مخالفة لسياسات هذا الحزب وتوجهاته..فهو فعلياً من يحكم لبنان”.

#لبنان#جورج_قرداحي

لم أستغرب موقف #قرداحي من حربنا ضد #الحوثي..فهذا هو موقف #حزب_الله الذي يميل إليه #قرداحي ويقف في صفّه قبل أن يتسلّم حقيبة #الإعلام_اللبناني..ولم يكُن سيُعيّن في هذه الوزارة لو كان يحمل أفكاراً مخالفة لسياسات هذا الحزب وتوجهاته..فهو فعلياً،من يحكم لبنان..! — سعود بن محمد الغرابي (@Saudindustry) October 26, 2021

فيما كتب صاحب الحساب “يا سعدي”: “الخميني موزع مشانق لاذنابه لكي يشنقو الاذناب الصغار الخارجين عن سيطرتهم فجورج القرداحي العميل الصغير الجديد خايف على رقبته فطلع لنا بالكلام هذا”.

#جورج_قرداحي

الخميني موزع مشانق لاذنابه لكي يشنقو الاذناب الصغار الخارجين عن سيطرتهم ف جورج القرداحي العميل الصغير الجديد خايف على رقبته فطلع لنا بالكلام هذا . pic.twitter.com/wyPTFBaDpp — يا سعدي (@y_sadi) October 26, 2021

فيما هاجم صاحب الحساب”عبد الرحمن الفضلي” المواقف اللبنانية المعادية للمملكة، حيث قال في تغريدة عبر تويتر: “الزمرة السياسية في لبنان مواقفها عدائية ضد المملكة بل مشاركة في العدوان على بلادنا بدعم الحوثي، أتمنى أأن يكون الرد بقطع العلاقات تمامًا والاستغناء عن العمالة اللبنانية تمامًا.. لبنان عدو للسعودية”.

وطالب نشطاء بقطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان ردًا على تصريحات الوزير، بالإضافة إلى وضع قرداحي على القائمة السوداء ومنعه من دخول المملكة نهائيًا.

الحكومة اللبنانية تتبرأ من تصريحات قرداحي

وفي أول رد فعل رسمي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن رفضه لتصريحات جورج قرداحي، وقال إن كلام وزير إعلامه حول السعودية والإمارات مرفوضا، وقال ميقاتي إن “حديث جورج قرداحي لا يعبر عن موقف الحكومة في المسألة اليمنية”.

وأضاف: “لبنان متمسك بالروابط مع الدول العربية، وحكومتي حريصة على نسج أفضل العلاقات مع السعودية، وندين أي تدخل في شؤون السعودية الداخلية من أي جهة”.

مجلس الأمن يدين الهجمات الحوثية ضد المملكة

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد أدان قبل أيام الهجمات الإرهابية لعناصر ميليشيا الحوثي ضد المملكة، داعيا إلى وقف فوري لتصعيد الجماعة العسكري في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأصدر المجلس بيان ندد فيه أعضاء مجلس الأمن بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة مؤكدًا أن الاعتداءات في خليج عدن والبحر الأحمر تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن.

ودعا مجلس الأمن إلى ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب”، منددا “بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع”، ودعا المجلس إلى “حل الخلافات في اليمن من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية”، موجها طلبه لجميع الجهات الفاعلة في اليمن من أجل “العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل”.