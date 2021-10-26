أمين الرياض يحضر حفل سفارة النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

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حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض اليوم، حفل سفارة جمهورية النمسا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بمنزل السفير بحي السفارات في الرياض، وذلك نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بويستينجر وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.