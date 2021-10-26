مقطع يوثق لحظة استهداف آليات وعناصر المليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة (فيديو)

محررو المناطق:

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان التحالف قد أعلن التحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالجوبة والكسارة خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 85 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 9 آليات عسكرية حوثية.