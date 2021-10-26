بيان عاجل من جامعة جدة بشأن أزمة لبس “البنطال”.. الضيق والمكشوف مرفوضان

محررو المناطق:

أصدرت جامعة جدة مساء اليوم الثلاثاء بيانًا مهما لتوضيح قراراها السابق بمنع لبس “البنطال” لمنسوباتها.

وقالت جامعة جدة في بيانها أن التنبية هو للباس الضيق أو القصير أو الممزق أو المكشوف منه والذي لا يتناسب مع تواجد منسوبي الجامعة داخل المنطقة التعليمية والمخالفة الصريحة للوائح والنظم المنظمة لذلك.

وأوضحت الجامعة أن هذه الأمور تدخل ضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية والتوجيهات الكريمة الموجهة، بارتداء اللباس المحتشم وعدم ختش الحياء والذوق العام والذي يعبر عن مجموعة من السلوكيات والأداب المعبرة عن قيم المجتمع.

وكان قد شن مغردون هجوماً لاذعاً على قرار جامعة جدة، القاضي بمنع لبس “البنطال” لمنسوباتها.

وأوضحت جامعة جدة في تعميم أن الراغبات في لبس البنطال عليهن الرفع بذلك للإدارة لأخذ الموافقة وفقا لطبيعة عملها في الجامعة.

وقال عدد من طالبات ومنسوبات الجامعة إن القرار لا يتناسب ومكانتهن الأكاديمية، والتشدد في اختيار لباسهن دون مبرر، “لباسنا محتشم وهذه إسقاطات لا تليق بالجامعة، ويجب العدول عن القرار المفاجئ”.

وأضفن: “لا يوجد سبب لإلزام أساتذة ومنسوبات الجامعة بزي معين طالما لا يخدش الحياء ولا يخالف الذوق العام”.