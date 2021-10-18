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‏ محمية الإمام تركي الملكية تزرع 3 آلاف شجرة بفياض لينة جنوب رفحاء

‏ محمية الإمام تركي الملكية تزرع 3 آلاف شجرة بفياض لينة جنوب رفحاء
‏ محمية الإمام تركي الملكية
http://almnatiq.net/?p=1055040
المناطق - واس:

استكملت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، حملة التشجير في فياض “عوافي” بمركز لينة، بمنطقة الحدود الشمالية – 105كلم جنوب محافظة رفحاء – بزراعة 3,000 شجرة من النباتات المحلية مثل الطلح والسدر البري وغيرها، ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضحت الهيئة أن الحملة حظيت بتفاعل كبير من المجتمع المحلي ومشاركة مميزة من قبل الجهات الحكومية بالمنطقة, مشيرًة إلى أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى زراعة 100 ألف شجرة، وفق أحدث التقنيات والأساليب الزراعية وتفعيل دور المجتمعات المحلية في مناطق المحمية، مقسمة على 3 مناطق “تربة – لينه – قبه” خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى نوفمبر 2022 بالتزامن مع مبادرة السعودية الخضراء، للمساهمة في المحافظة على الغطاء النباتي، والحيواني سواء كان باستصلاح الأراضي، أو حملات التشجير التي تقوم بها المحميات بشكل مستمر.

يذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تقع في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، وتعد ثاني محمية من ناحية المساحة التي تبلغ 91 ألف كيلومترًا.

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