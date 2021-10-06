احدث الأخبار

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الطائي ضد لاعب الأهلي
أبرز المواد
 مدير عام تعليم جازان يشارك طلاب رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية
منطقة جازان
 أقعدته السمنة 6 سنوات.. “منصور الشرارى” يمشي مرة أخرى ورئيس جامعة الملك سعود يطمئن عليه (فيديو وصور)
أبرز المواد
 جورج قرداحي في مرمى النيران بعد تأييده جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية.. غضب كاسح يجتاح “تويتر”.. ورئيس الوزراء اللبناني يتبرأ منه
أبرز المواد
 ‏ محمية الإمام تركي الملكية تزرع 3 آلاف شجرة بفياض لينة جنوب رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 رئيس الوزراء اللبناني يتبرأ من تصريحات جورج قرداحي: لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا
أبرز المواد
 بيان عاجل من جامعة جدة بشأن أزمة لبس “البنطال”.. الضيق والمكشوف مرفوضان
أبرز المواد
 مواطنة تكشف تفاصيل انقاذها شابين ذهبا إلى الثمامة بسيارة فارهة (فيديو)
أبرز المواد
 مقطع يوثق لحظة استهداف آليات وعناصر المليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة (فيديو)
دولي
 أمين الرياض يحضر حفل سفارة النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها
منطقة الرياض
 علماء فى اسكتلندا ومصر يبحثون استخدام “سم العقارب” لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 “يكشف عن 18 مرضًا خطيرًا”.. الصحة تؤكد على أهمية فحص حديثي الولادة
أبرز المواد
لجنة الانضباط ترفض احتجاج الطائي ضد لاعب الأهلي

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الطائي ضد لاعب الأهلي

أبرز المواد
مدير عام تعليم جازان يشارك طلاب رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية

مدير عام تعليم جازان يشارك طلاب رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية

منطقة جازان
أقعدته السمنة 6 سنوات.. “منصور الشرارى” يمشي مرة أخرى ورئيس جامعة الملك سعود يطمئن عليه (فيديو وصور)

أقعدته السمنة 6 سنوات.. “منصور الشرارى” يمشي مرة أخرى ورئيس جامعة الملك سعود يطمئن عليه (فيديو وصور)

أبرز المواد
جورج قرداحي في مرمى النيران بعد تأييده جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية.. غضب كاسح يجتاح “تويتر”.. ورئيس الوزراء اللبناني يتبرأ منه

جورج قرداحي في مرمى النيران بعد تأييده جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية.. غضب كاسح يجتاح “تويتر”.. ورئيس الوزراء اللبناني يتبرأ منه

أبرز المواد

مدير عام تعليم جازان يشارك طلاب رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية

مدير عام تعليم جازان يشارك طلاب رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية
تعليم جازان
http://almnatiq.net/?p=1055059
محررو المناطق:

شارك مدير عام تعليم جازان ة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أبناءه الصغار في رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية “معاونونا في المسكن” عبر منصة روضتي والذي نفذ على مستوى المملكة.

وأكد مدير عام تعليم جازان أن القدرات التي تمتلكها المعلمات ساهمت بإزالة الصعاب وتسهيل عملية التعليم عن بعد.

روابط ذات صلة

وزارة التعليم تُصدر توجيهان بشأن العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال

وزارة التعليم تُصدر توجيهان بشأن العودة الحضورية لطلبة الابتدائي ورياض الأطفال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*