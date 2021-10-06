مدير عام تعليم جازان يشارك طلاب رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية

شارك مدير عام تعليم جازان ة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي أبناءه الصغار في رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية “معاونونا في المسكن” عبر منصة روضتي والذي نفذ على مستوى المملكة.
وأكد مدير عام تعليم جازان أن القدرات التي تمتلكها المعلمات ساهمت بإزالة الصعاب وتسهيل عملية التعليم عن بعد.
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مدير عام #تعليم_جازان يشارك أبناءه الصغار في رياض الأطفال أحد دروسهم التطبيقية الافتراضية "معاونونا في المسكن" عبر منصة #روضتي والذي نفذ على مستوى المملكة، ويؤكد بأن القدرات التي تمتلكها المعلمات ساهمت بإزالة الصعاب وتسهيل عملية التعليم عن بعد.#وزارة_التعليم pic.twitter.com/b7zRdcZhJd
— إدارة تعليم جازان (@MOE_JZN) October 26, 2021
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