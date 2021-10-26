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أعراض نفسية تطارد المراهقين المتعافين من “كورونا”

أعراض نفسية تطارد المراهقين المتعافين من “كورونا”

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أعراض نفسية تطارد المراهقين المتعافين من “كورونا”

أعراض نفسية تطارد المراهقين المتعافين من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1055071
محررو المناطق

توصلت دراسة إلى نتيجة جديدة، بشأن إمكانية معاناة المُتعافي من فيروس “كورونا” خاصة فئة المراهقين من أعراض نفسية.

 

وجرت تلك الدراسة في جامعة كاليفورنيا على 3 مراهقين لفحص بعد ظهور هذه الأعراض عليهم، كما سجلت الدراسة أن أحد المصابين بكورونا عانى من أعراض “جنون العظمة، وكان لديه أيضًا أوهام الاضطهاد.

 

وعانى المريضين الثاني والثالث من أعراض أشد خطورة مثل القلق والتشنجات اللاإرادية العقلية.

 

واعتمدت الدراسة على نتائج الفحص الطبي للمرضى الثلاثة أثناء علاجهم في المستشفيات إثر مشكلات نفسية عانوا منها.

 

ويعتقد العلماء بأن الأعراض ربما تكون نتيجة للاستجابة المناعية، التي تسبب التهابا في أجزاء معينة في الدماغ.

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