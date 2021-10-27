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لماذا النساء أكثر عُرضة لتمزق الرباط الصليبي من الرجال؟.. “جمعية طب العظام” تُجيب

لماذا النساء أكثر عُرضة لتمزق الرباط الصليبي من الرجال؟.. “جمعية طب العظام” تُجيب
http://almnatiq.net/?p=1055083
المناطق ـ وكالات:

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحات الحوادث، إن النساء أكثر عُرضة لتمزق الرباط الصليبي من الرجال، وذلك بسبب اختلاف الوضع التشريحي بين الجنسين.

وأوضحت الرابطة أن النساء يهبطن بشكل مختلف عن الرجال عند القفز، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتعلق بوضع الركبتين X الأقوى لدى النساء؛ حيث تتحرك الساق أكثر إلى الداخل، مما يؤدي إلى زيادة العبء الواقع على الركبة، ومن ثم يرتفع خطر تعرض الرباط الصليبي للتمزق، الذي بدوره يرفع خطر الإصابة بالفصال العظمي في وقت لاحق.

وأضافت الرابطة أن هذا الخطر يرتفع بصفة خاصة عند ممارسة الرياضات ذات التغيير السريع للاتجاه مثل التنس وكرة القدم والكرة الطائرة والتزلج على الجليد.

ويمكن الوقاية من تمزق الرباط الصليبي من خلال ما يسمى بالتمرين العصبي العضلي، والذي لا يعمل على تدريب العضلات المحيطة بالمفصل فحسب، بل يعمل أيضا على تدريب مهارات التناسق والتوازن. ومن أمثلة التمارين العصبية العضلية تمرين الاندفاع وتمارين القرفصاء على لوح متذبذب.

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