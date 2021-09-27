بعكس العادة.. نصائح بتناول أنواع من الحلويات في نظام فقدان الوزن

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http://almnatiq.net/?p=1055087
المناطق ـ وكالات:

قال خبراء تغذية، إن الحلويات لا يمنع تناولها لكنها بعض يكون مسموح به خاصة المصنوعة من الفواكه الطبيعية والمكسرات التي تحتوي على الماء والألياف.

 

ونصح خبراء وفقًا لموقع “ميديك فوريوم”، بتناول مربى البرتقال كونها من الكربوهيدرات الصلبة التي يمكن ضمها إلى النظام الغذائي الصحي لفقدان الوزن، لأنه يحتوي على هلام الفاكهة.

 

كما تفيد الشوكولا المرة، التي تحتوي على نسبة 70% من الكاكاو ونسبة قليلة من السكر، في فقدان الوزن بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الأسنان، والتخلص من الجوع، وتحسين المزاج، وتحفيز الدماغ.

 

وتساعد حبوب الكاكاو الغنية بمضادات الأكسدة والمواد المضادة للبكتيريا في الحماية من الشيخوخة والميكروبات الضارة للجسم.

 

ويستطيع الشخص العثور على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلوى الخالية من السكر أو المصنوعة باستخدام المحليات الطبيعية في الأسواق.

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