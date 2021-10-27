اليمن يحتج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني: تخالف القرارات العربية والأممية ذات الصلة

المناطق ـ وكالات:

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أن بلاده تعتزم تسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على تصريحات صادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال بن مبارك، أن تصريحات قرداحي تعد خروجًا عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي، ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة.

واعتبر رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أن ما صدر عن قرداحي مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدًا الأشقاء في المملكة.

بدوره قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تصريحات قرداحي تعكس جهلًا فاضحًا بالشأن اليمني، وانحيازًا أعمى لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.