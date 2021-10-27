احدث الأخبار

‏رئيس الوزراء اللبناني بعد اجتماع مع “عون”: حريصون على أفضل العلاقات مع المملكة
أبرز المواد
 “التعاون الخليجي”: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية لأحداث اليمن
أبرز المواد
 “الإرياني” عن تصريحات وزير الإعلام اللبناني: تتجاهل عمليات قتل الحوثي لليمنيين
أبرز المواد
 جامعة نجران تنفذ دورة تدريبية مجتمعية بعنوان “البحث النوعي”
محليات
 مليشيا الحوثي تدفن شخص وتتفاوض مع أسرته على تسليمه حيًا
أبرز المواد
 “مشهد مُدهش”.. لحظة اختراق صاروخ السحاب.. و”ناسا” توضح التفاصيل
منوعات
 اليمن يحتج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني: تخالف القرارات العربية والأممية ذات الصلة
أبرز المواد
 بعكس العادة.. نصائح بتناول أنواع من الحلويات في نظام فقدان الوزن
أبرز المواد
 الخارجية الأمريكية تشترط إكمال تطعيمات كورونا قبل السفر للولايات المتحدة
أبرز المواد
 لماذا النساء أكثر عُرضة لتمزق الرباط الصليبي من الرجال؟.. “جمعية طب العظام” تُجيب
أبرز المواد
 شرطة مكة تضبط مواطنًا تورط بنقل 15 مخالفًا على طريق الساحل
أبرز المواد
 العلماء في حيرة.. تباطؤ دوران الأرض بشكل غير متوقع هذا العام
أبرز المواد
‏رئيس الوزراء اللبناني بعد اجتماع مع “عون”: حريصون على أفضل العلاقات مع المملكة

‏رئيس الوزراء اللبناني بعد اجتماع مع “عون”: حريصون على أفضل العلاقات مع المملكة

أبرز المواد
“التعاون الخليجي”: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية لأحداث اليمن

“التعاون الخليجي”: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية لأحداث اليمن

أبرز المواد
“الإرياني” عن تصريحات وزير الإعلام اللبناني: تتجاهل عمليات قتل الحوثي لليمنيين

“الإرياني” عن تصريحات وزير الإعلام اللبناني: تتجاهل عمليات قتل الحوثي لليمنيين

أبرز المواد
جامعة نجران تنفذ دورة تدريبية مجتمعية بعنوان “البحث النوعي”

جامعة نجران تنفذ دورة تدريبية مجتمعية بعنوان “البحث النوعي”

محليات

اليمن يحتج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني: تخالف القرارات العربية والأممية ذات الصلة

اليمن يحتج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني: تخالف القرارات العربية والأممية ذات الصلة
http://almnatiq.net/?p=1055089
المناطق ـ وكالات:

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أن بلاده تعتزم تسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على تصريحات صادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في أحد البرامج التلفزيونية.

 

وقال بن مبارك، أن تصريحات قرداحي تعد خروجًا عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي، ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة.

 

واعتبر رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أن ما صدر عن قرداحي مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدًا الأشقاء في المملكة.

 

بدوره قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تصريحات قرداحي تعكس جهلًا فاضحًا بالشأن اليمني، وانحيازًا أعمى لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

 

روابط ذات صلة

‏رئيس الوزراء اللبناني بعد اجتماع مع “عون”: حريصون على أفضل العلاقات مع المملكة

‏رئيس الوزراء اللبناني بعد اجتماع مع “عون”: حريصون على أفضل العلاقات مع المملكة
“التعاون الخليجي”: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية لأحداث اليمن

“التعاون الخليجي”: تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية لأحداث اليمن
“الإرياني” عن تصريحات وزير الإعلام اللبناني: تتجاهل عمليات قتل الحوثي لليمنيين

“الإرياني” عن تصريحات وزير الإعلام اللبناني: تتجاهل عمليات قتل الحوثي لليمنيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*