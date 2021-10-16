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“مشهد مُدهش”.. لحظة اختراق صاروخ السحاب.. و”ناسا” توضح التفاصيل

“مشهد مُدهش”.. لحظة اختراق صاروخ السحاب.. و”ناسا” توضح التفاصيل
http://almnatiq.net/?p=1055091
المناطق ـ وكالات:

في مشهد مدهش، أظهرت صورة تم تداولها أخيراً، صاروخا أطلقته وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” وقد اخترق الغيوم متجها إلى الفضاء الخارجي.
وكانت وكالة “ناسا” نشرت الصورة على موقعها الرسمي قبل أن يتم تداولها على نطاق واسع.
ورغم أن الصورة التقطت قبل سنوات، إلا أنه جرى تداولها في الأيام الأخيرة.
وتحت عنوان “عبر الغيوم”، شرحت وكالة الفضاء الأميركية تفاصيل قصة الصورة، قائلة إن الصاروخ كان يحمل مكوك الفضاء «إنديفور»، الذي كان على متنه 6 من رواد الفضاء.
وبد أن الصورة التقطت في وضح النهار، وهو ما أكدته “ناسا” إذ أن الصاروخ انطلق من مركز كينيدي للفضاء، عند الساعة التاسعة صباحا بتوقيت ولاية فلوريدا.
وطرح كثيرون سؤالا عن الجهة التي التقطت الصورة، والإجابة بحسب وكالة الفضاء الأميركية أن طائرة تدريب مكوكية هي التي التقطت الصورة.

 

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