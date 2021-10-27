مليشيا الحوثي تدفن شخص وتتفاوض مع أسرته على تسليمه حيًا

المناطق ـ وكالات:

عثرت أسرة في اليمن، على رفات ابنها تحت أنقاض منزلها الذي فجرته مليشيا الحوثي منذ 6 سنوات شرقي مدينة تعز.

وجاء العثور على رفات نجيب أحمد سعيد الشجاع، رغم تفاوض مليشيا الحوثي مع أسرته للإفراج عنه وآخرها قبل أسابيع، حيث طُلب منهم 20 مليون ريال يمني من أجل حريته.

وأفاد نشطاء، بأنه بعد 6 سنوات من تفاوض أسرة الشجاع مع مليشيا الحوثي للإفراج عنه، تم العثور على رفاته تحت أنقاض منزلهم الكائن في حي بازرعة بمنطقة الكمب.

وأشارت مصادر إلى أن قيادات في ميليشيا الحوثي أبلغت أسرة الضحية بعد تفجيرها المنزل أنه أسير لديها، برفقة اثنين من أشقائه اللذين تحصنا بمنزلهما أثناء اقتراب المواجهات، وذلك قبل الإفراج عنهما في وقت سابق.