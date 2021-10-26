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جامعة نجران تنفذ دورة تدريبية مجتمعية بعنوان “البحث النوعي”

جامعة نجران تنفذ دورة تدريبية مجتمعية بعنوان “البحث النوعي”

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جامعة نجران تنفذ دورة تدريبية مجتمعية بعنوان “البحث النوعي”

جامعة نجران تنفذ دورة تدريبية مجتمعية بعنوان “البحث النوعي”
http://almnatiq.net/?p=1055112
المناطق ـ نجران:
نفذت جامعة نجران ممثلةً بكلية العلوم والآداب بشرورة، أمس ، دورة تدريبية مجتمعية عبر الاتصال المرئي بعنوان “البحث النوعي”.
وتهدف الدورة إلى نشر ثقافة البحث العلمي وخصائصه وتوضيح أهميته للباحث والمجتمع، ونسب اسهامه في تطور الدول، ودوره في تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي، وأهمية التعرف على الأساس الفلسفي للبحث العلمي عموماً والكيفي خصوصاً، وخصائص البحث الكيفي وإستراتيجياته، وكيفية تصميم الدراسة واختيار العينة وتحليل البيانات، وأساليب التعرف على أدوات البحث النوعي، ومجموعات العمل المركزة وتقنياتها، ودراسة الحالة، وطرق كتابة التقارير.

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