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“الإرياني” عن تصريحات “قرداحي”: تتجاهل عمليات قتل الحوثي لليمنيين

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“الإرياني” عن تصريحات “قرداحي”: تتجاهل عمليات قتل الحوثي لليمنيين

“الإرياني” عن تصريحات “قرداحي”: تتجاهل عمليات قتل الحوثي لليمنيين
http://almnatiq.net/?p=1055115
المناطق ـ وكالات:

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في أحد البرامج التلفزيوني بشأن اليمن تتجاهل “عمليات القتل الحوثي الممنهج لليمنيين”.

 

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، قد أكد أن بلاده تعتزم تسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على تصريحات صادرة عن قرداحي في أحد البرامج التلفزيونية بشأن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.

 

وقال بن مبارك، أن تصريحات قرداحي تعد خروجًا عن الموقف اللبناني الواضح تجاه اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي، ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة.

 

واعتبر رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أن ما صدر عن قرداحي مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية، وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدًا الأشقاء في المملكة.

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