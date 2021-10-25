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معاناة دفاعية.. أزمة جديدة تضرب الهلال قبل قمة الأهلي

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معاناة دفاعية.. أزمة جديدة تضرب الهلال قبل قمة الأهلي

معاناة دفاعية.. أزمة جديدة تضرب الهلال قبل قمة الأهلي
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محررو المناطق

ضربت أزمة في لاعبي الدفاع فريق الهلال قبل خوض لقاء الأهلي مساء الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ويعاني الهلال من جملة من الغيابات لأسباب متنوعة، يبرز منها الأزمة الدفاعية الخانقة.

 

وأوضحت الفحوصات الطبية، إصابة الكوري الجنوبي جيانغ هيون سو في العضلة الخلفية، وبالتالي غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي.

 

وانضم متعب المفرج لقائمة المصابين بعدما أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لكدمة في مشط القدم، دون أن تتضح إمكانية جاهزية للقاء المرتقب أمام الأهلي.

 

وينتظر أن يزج مدرب الهلال بالثنائي علي البليهي ومحمد جحفلي في متوسط خط دفاع الهلال.

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