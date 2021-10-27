أزمة “قرداحي” تُشعل “تويتر”.. ‏مطالبات بطرده من الحكومة.. والرئيس اللبناني يكتفي بالتعليق: “لا تعبر عن موقفنا”

محررو المناطق

أثارت تصريحات متداولة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن اليمن، والتي دافع فيها عن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل في لبنان والخليج بشكل عام.

ولم تنه تصريحات قرداحي التي تحدث فيها عن الواقعة وتراجع عن تصريحاته القديمة الأزمة، حيث قال في أحداث تصريحاته: “إن التصريحات المنسوبة له جاءت قبل شهر من تعيينه وزيرًا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي”.

وأضاف أن ما قاله عن “أن حرب اليمن أصبحت عبثية” جاء عن قناعة “ليس دفاعًا عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات”.

وحاولت الحكومة اللبنانية خلال الساعات الماضية، امتصاص غضب الشارع الخليجي من تلك التصريحات، حيث أصدرت رئاسة الحكومة اللبنانية بيانًا قالت فيه إن “تصريحات قرداحي مرفوضة ولا تعبر عن موقف الحكومة”.

عون يعلق على تصريحات “ٌقرداحي”

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن اليمن تعكس فقط رأي الوزير الشخصي، وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة.

وقال عون، إنه حريص على أطيب العلاقات مع الدول العربية، مشيرًا إلى أن بلاده تنأى بأنفسها عن الصراعات، لكنها لا تنأى بنفسها عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة ودول الخليج.

ولفت إلى أن بلاده تطلع إلى أطيب العلاقات وأحسنها، مبينًا أن ما قاله جورج قرداحي لن يؤثر على المسار العام، خاصة وأن ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري.

وأشار إلى أن هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي قبل تشكيل الحكومة.

موجة غضب على “تويتر”

وعبر مغردون بمواقع التواصل من خلال هاشتاق “#جورج_قرداحي”، عن غضبهم من تصريحات قرداحي التي اعتبروها إحدى السقطات الكبيرة له والتي تحتاج إلى سحب الثقة منه وإبعاده عن منصبه، إلى جانب مساءلته فيها.

واستنكر أحد المغردين تصريحات قرداحي، رافضًا دعمه مجددًا : “وزير الاعلام اللبناني #جورج_قرداحي وصف دفاع التحالف عن الشرعية في اليمن بـ “الاعتداء” ووصف الحوثي بالذي يدافع عن نفسه”.

وقال مغرد آخر: “أتمنى من اللبنانيين طرد وزير الإعلام الفاشل فاشل”، كما أضاف مواطن يدعى عبدالله الدوسري: “استغرب من تصريحات قرداحي لأنها ليست لها علاقة بالدبلوماسية”.

#جورج_قرداحي@GKordahi اتمنى انه اللبنانيين امثال هاذا المجرم الفاسد المنبطحين للمشروع الفارسي ويدافعون عن الحوثيين وحزب الله ويهاجمو ويسيئو للسعوديه والامارات ان يطردو فورا وزير اعلام فاشل وفاسد حكومه هشه ضعيفه #جورج_قرداحي — haytham (@HTHM77) October 27, 2021

وطالب المغرد “أبوراكان” بطرد “قرداحي” وعدم التعامل معه خليجيًا، حيث قال: “#جورج_قرداحي شرب من بئر ماء صافي وعندما ارتوى رمى بحجر فيها، هكذا هي الكلاب المشرده تنهشك عندما تحين الفرصة، نصيحة لدول الخليج اطردوا كل الكلاب المشردة من أوطانكم”.

الحوثي #جورج_قرداحي شرب من بئراً ماء صافي وعندما ارتوى رمى بحجر فيها ، هكذا هي الكلاب المشرده تنهشك عندما تحين الفرصة ، نصيحة لدول الخليج اطردوا كل الكلاب المشردة من اوطانكم .@GKordahi — أبو راكان🇸🇦 (@waladyaam2030) October 27, 2021

وعلق الكاتب عبدالعزيز الصعب على الواقعة قائلًا: “عندما تعطي الحقير الفرصة تلو الفرصة وتمنحه الكثير من الود والاحترام و أنت تعلم أنه لا يستحق ذلك، إعلامنا للأسف منح الكثير منهم ذلك واليوم نري الوجه الحقيقي لهم”.

وعبر أبو محمد علي القعيضب عن غضبه من “قرداحي”، قائلًا”: “ليس المهم قرداحي ولا قوله المهم تمحيص من نتعامل معهم مستقبلًا والموجودين حاليًا من غير أبناء الوطن”.

#جورج_قرداحي

ليس المهم قرداحي ولا قوله المهم تمحيص من نتعامل معهم مستقبلا والموجودين حاليا من غير أبناء الوطن . — أبو محمد علي القعيضب (@Abo_Mohammad41) October 27, 2021

وتابعت المهتمة بالابتكار والبحث والتطوير الدكتورة فهدة العريفي: “فضل هؤلاء من تدافع عنهم وتمجدهم مجرد مليشيا إرهابية تقاتل حتى حكومتها الشرعية، وتقف ضد إرادة الشعب اليمني وتعتدي على الدول المجاورة”.

واستطرد الكاتب عزام المشعل: ” #جورج_قرداحي أصبح يشخص أمن الشرق الأوسط واستقراره، وهو بهذا التشخيص المعوج قد وضع دولة لبنان داخل أزمة دبلوماسية، بالرغم من أن دوره بشكل أساسي تعزيز علاقة لبنان مع الدول المجاورة”.

#جورج_قرداحي أصبح يشخص أمن الشرق الاوسط واستقراره‼️وهو بهذا التشخيص المعوج قد وضع دولة لبنان داخل أزمة دبلوماسية مع #السعودية_العظمى ودول الخليج، بالرغم من أن دوره بشكل أساسي تعزيز علاقة لبنان مع الدول المجاورة‼️لكن ما عسانا أن نقول في شخص منزوع الإرادة وفاقد الأهلية غبي لا يزن.. https://t.co/lK7Ac6RDuv — عزام المشعل (@azzam_almishaal) October 27, 2021

وأعرب هادي الظفيري عن غضبه من تلك التصريحات قائلاً: “نستشعر الهجوم على الخليج العربي وتحديدًا المملكة والإمارات قبل #جورج_قرداحي ومن سيأتي بعده، المهم أن نتوحد كخليجيين ونترك عنا كل الصراعات الجانبية”

نستشعر الهجوم على الخليج العربي و تحديداً السعودية و الإمارات قبل #جورج_قرداحي و من سيأتي بعده .

المهم أن نتوحد كخليجيين و نترك عنا كل الصراعات الجانبية ؟ — هادي الظفيري (@hadi_dafff) October 27, 2021

وشنت الحكومة اليمنية هجومًا على “قرداحي”، حيث أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في أحد البرامج التلفزيوني بشأن اليمن تتجاهل “عمليات القتل الحوثي الممنهج لليمنيين”.

وشدد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، على أن بلاده تعتزم تسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على تصريحات صادرة عن قرداحي في أحد البرامج التلفزيونية بشأن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا.