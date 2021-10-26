شاهد.. رصد نوع نادر من الحيتان في مياه أبوظبي

محررو المناطق

وثّق مقطع فيديو، لحظة رصد هيئة البيئة الإماراتية حوت نادر من نوع “بريدي” في مياه إمارة أبو ظبي.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي، أن رصد الحوت في مياه الإمارة يعد مؤشرًا على صحة وجودة هذه المياه ووفرة الغذاء بها.

واعتبر المكتب أن هذا يأتي نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي قامت الهيئة باتخاذها لحماية الحياة البحرية.

وأشار إلى أن حوت “البريدي” من فصائل الحيتان البالينية، التي يتراوح طولها بين 12 و16 مترًا بينما يتراوح وزنها بين 12 و22 طنًا.