المملكة في المرتبة الـ44.. أفضل الجامعات على مستوى العالم لعام 2022

المناطق ـ وكالات:

صدر تقرير “يو إس نيوز آند ورلد ريبورت” السنوي الثامن، لأفضل الجامعات على مستوى العالم، حيث هيمنت المؤسسات التعليمية الأمريكية على صدارة التصنيف كالمعتاد، ويقيم التصنيف لهذا العام، 1750 مؤسسة من أكثر من 90 دولة، ويقيس أفضليتها وفق لـ13 مقياسا مختلفا.

وقال روبرت مورس، كبير استراتيجي البيانات في “يو إس نيوز” في التقرير: “تبرز هذه التصنيفات عن تصنيفاتنا التعليمية الأخرى نظرا لتركيزها على البحث الأكاديمي”، موضحًا “تتميز أفضل الجامعات العالمية بترتيب شامل لأكثر من 1700 جامعة، بالإضافة إلى تصنيفات المواد لـ 255 جامعة إضافية، ما يوفر مزيدا من المعلومات للطلاب المحتملين المهتمين بالجامعات التي يكون البحث فيها أولوية قصوى”.

ووفقا لموقع “يو إس نيوز” فإن معايير التقييم التي تشكل مؤشرها لتقييم الجامعات، شملت؛ سمعة البحث العلمي على المستوى العالمي، وسمعته إقليميا، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعياري، وإجمالي عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولي، والمساهمة في أفضل الأوراق البحثية المستشهد بها.