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المملكة في المرتبة الـ44.. أفضل الجامعات على مستوى العالم لعام 2022

المملكة في المرتبة الـ44.. أفضل الجامعات على مستوى العالم لعام 2022
http://almnatiq.net/?p=1055160
المناطق ـ وكالات:
صدر تقرير “يو إس نيوز آند ورلد ريبورت” السنوي الثامن، لأفضل الجامعات على مستوى العالم،  حيث هيمنت المؤسسات التعليمية الأمريكية على صدارة التصنيف كالمعتاد، ويقيم التصنيف لهذا العام، 1750 مؤسسة من أكثر من 90 دولة، ويقيس أفضليتها وفق لـ13 مقياسا مختلفا.
وقال روبرت مورس، كبير استراتيجي البيانات في “يو إس نيوز” في التقرير: “تبرز هذه التصنيفات عن تصنيفاتنا التعليمية الأخرى نظرا لتركيزها على البحث الأكاديمي”، موضحًا “تتميز أفضل الجامعات العالمية بترتيب شامل لأكثر من 1700 جامعة، بالإضافة إلى تصنيفات المواد لـ 255 جامعة إضافية، ما يوفر مزيدا من المعلومات للطلاب المحتملين المهتمين بالجامعات التي يكون البحث فيها أولوية قصوى”.
ووفقا لموقع “يو إس نيوز” فإن معايير التقييم التي تشكل مؤشرها لتقييم الجامعات، شملت؛ سمعة البحث العلمي على المستوى العالمي، وسمعته إقليميا، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعياري، وإجمالي عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولي، والمساهمة في أفضل الأوراق البحثية المستشهد بها.

وجاءت جامعة الملك عبد العزيز السعودية الأفضل، حيث حلت في المرتبة 44 عالميا برصيد 76.3 نقطة، يليها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا السعودية أيضا، والتي جاءت في المرتبة 97 عالميا برصيد 70.9 نقطة.

في مصر كانت جامعة القاهرة خامس أفضل مؤسسة تعليمية في قارة أفريقيا، برصيد نقاط 55.8 وضعها في المرتبة 392 عالميا، تليها جامعة المنصورة في المرتبة التاسعة أفريقيا و 477 عالميا برصيد 53.1 نقطة.

فيما جاءت جامعة عين شمس في المرتبة الثالثة عشر أفريقيا و619 عالميا، وحلت جامعة الإسكندرية في المرتبة السابعة عشر أفريقيا و 738 عالميا، وجاءت جامعة أسيوط في المركز الحادي والعشرين أفريقيا و 804 عالميا.

وحلت جامعة الزقازيق في المركز 24 أفريقيا و 884 عالميا، تليها مباشرة جامعة الفيوم في المرتبة 25 أفريقيا و 886 عالميا، وكفر الشيخ في المركز 27 أفريقيا و 914 عالميا، ثم جامعة السويس في نفس المركز مكررا.

وسيطرت الجامعات المصرية على 9 مراكز من بين أفضل 30 جامعة في أفريقيا، مقابل 11 جامعة من جنوب أفريقيا، لتشارك البلدان في الهيمنة على قائمة الأفضل على مستوى القارة السمراء.

وجاء ترتيب أفضل 10 جامعات على مستوى العالم لعام 2022  وفقا للتقرير كالتالي: ـ

1. جامعة هارفارد 100 نقطة

2. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 97.5 نقطة

3. جامعة ستانفورد 95.6 نقطة

4. جامعة كاليفورنيا، بيركلي 89.4 نقطة

5. جامعة أكسفورد 87.1 نقطة

6. جامعة كولومبيا 86.7 نقطة

7. جامعة واشنطن 86.5 نقطة

8. جامعة كامبريدج 86.1 نقطة

9. معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 85.5 نقطة

9. جامعة جونز هوبكنز 85.5 نقطة

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