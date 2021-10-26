المملكة في المرتبة الـ44.. أفضل الجامعات على مستوى العالم لعام 2022

وجاءت جامعة الملك عبد العزيز السعودية الأفضل، حيث حلت في المرتبة 44 عالميا برصيد 76.3 نقطة، يليها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا السعودية أيضا، والتي جاءت في المرتبة 97 عالميا برصيد 70.9 نقطة.
في مصر كانت جامعة القاهرة خامس أفضل مؤسسة تعليمية في قارة أفريقيا، برصيد نقاط 55.8 وضعها في المرتبة 392 عالميا، تليها جامعة المنصورة في المرتبة التاسعة أفريقيا و 477 عالميا برصيد 53.1 نقطة.
فيما جاءت جامعة عين شمس في المرتبة الثالثة عشر أفريقيا و619 عالميا، وحلت جامعة الإسكندرية في المرتبة السابعة عشر أفريقيا و 738 عالميا، وجاءت جامعة أسيوط في المركز الحادي والعشرين أفريقيا و 804 عالميا.
وحلت جامعة الزقازيق في المركز 24 أفريقيا و 884 عالميا، تليها مباشرة جامعة الفيوم في المرتبة 25 أفريقيا و 886 عالميا، وكفر الشيخ في المركز 27 أفريقيا و 914 عالميا، ثم جامعة السويس في نفس المركز مكررا.
وسيطرت الجامعات المصرية على 9 مراكز من بين أفضل 30 جامعة في أفريقيا، مقابل 11 جامعة من جنوب أفريقيا، لتشارك البلدان في الهيمنة على قائمة الأفضل على مستوى القارة السمراء.
وجاء ترتيب أفضل 10 جامعات على مستوى العالم لعام 2022 وفقا للتقرير كالتالي: ـ
1. جامعة هارفارد 100 نقطة
2. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 97.5 نقطة
3. جامعة ستانفورد 95.6 نقطة
4. جامعة كاليفورنيا، بيركلي 89.4 نقطة
5. جامعة أكسفورد 87.1 نقطة
6. جامعة كولومبيا 86.7 نقطة
7. جامعة واشنطن 86.5 نقطة
8. جامعة كامبريدج 86.1 نقطة
9. معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 85.5 نقطة
9. جامعة جونز هوبكنز 85.5 نقطة
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