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بعد إعادة تفشي كورونا.. فرض ارتداء الكمامات والعمل عن بُعد مرة أخرى في بلجيكا

بعد إعادة تفشي كورونا.. فرض ارتداء الكمامات والعمل عن بُعد مرة أخرى في بلجيكا
http://almnatiq.net/?p=1055163
المناطق ـ وكالات:

قررت الحكومة البلجيكية، إعادة فرض بعض قيود “كورونا” التي خففت منها قبل أسابيع فقط.

 

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنه اعتبارًا من يوم الجمعة سيفرض وضع الكمامات في الأماكن العامة، وسيكون إلزاميًا للعاملين في الحانات والمطاعم ونوادي اللياقة البدنية، إلى جانب عودة العمل عن بعد بشكل جزئي.

 

ولفت إلى أنه سيتوجب إبراز بطاقة كورونا الخضراء الخاصة بالبلاد لدخول الحانات والمطاعم ونوادي اللياقة البدنية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

 

وأكد أن الخطوات الجديدة لا تعني الدخول في حالة إغلاق، لأنه ليس من الضروري أن تكون الإجراءات صارمة مثل تلك التي كانت مفروضة سابقًا.

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