استجابة لقرار وزير الداخلية.. تفعيل أعمال لجان السلامة المرورية بمكة المكرمة

المناطق ـ مكة المكرمة:

تواصل اللجنة المرورية بمنطقة مكة المكرمة، أعمالها بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، لتعزيز اللوائح المرورية والإجراءات الوقائية ومعالجة النقاط التي تكثر بها الحوادث المرورية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك استجابة لقرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتفعيل أعمال لجان السلامة المرورية.

وتعمل اللجنة المرورية بمنطقة مكة المكرمة على تنفيذ خطط السلامة المرورية، بالإضافة للتنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة وصولاً لتنفيذ استراتيجية الخطط المرورية الرامية للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.

وتحرص اللجنة على رفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الجهات أعضاء اللجنة لمتابعة وتقييم سير العمل بالتزامن مع تطبيق الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية بالمدن الرئيسية ومحافظات المنطقة والعمل على تكاملها.

وتتولى اللجنة تطوير الجوانب الهندسية المرتبطة بالسلامة المرورية عبر عددٍ من الخطوات، ويأتي في مقدمتها رفع كفاءة إدارة الحركة المرورية، وتحسين مستويات السلامة على الطرق، كذلك تعزيز الجانب التوعوي وذلك بتعديل الأنماط السلوكية السلبية ودعم الإيجابية لدى مستخدمي الطرق وزيادة الوعي وإعداد وتنفيذ مواد تثقيفية لتحقيق ذلك.