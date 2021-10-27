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280 متطوعًا ومتطوعة يشاركون في أعمال تحسين المشهد الحضري بالجوف

280 متطوعًا ومتطوعة يشاركون في أعمال تحسين المشهد الحضري بالجوف

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280 متطوعًا ومتطوعة يشاركون في أعمال تحسين المشهد الحضري بالجوف

280 متطوعًا ومتطوعة يشاركون في أعمال تحسين المشهد الحضري بالجوف
http://almnatiq.net/?p=1055190
المناطق ـ الجوف:

واصل النادي التطوعي في أمانة منطقة الجوف، جهوده في تنفيذ برامج ومبادرات الأمانة حيث شارك النادي في الحملات المكثفة التي أطلقتها الأمانة وبلدياتها لتحسين المشهد الحضري وإزالة مظاهر التشوه البصري.

 

ونفذ 280 متطوعًا ومتطوعة، 19080 ساعة تطوعية خلال الحملات من خلال أعمال إعادة طلاء الجدران بمساحة 191 ألف متر مربع مواجهة للشوارع والميادين والمرافق العامة، بهدف إزالة الكتابات المشوهة وتزيين وتجميل الجدران.

 

يذكر أن النادي التطوعي بأمانة الجوف، يستقطب المتطوعين والمتطوعات للإسهام في تنفيذ برامجه التطوعية لخدمة المجتمع.

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