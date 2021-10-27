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رئيس الهيئة الملكية بالرياض: عازمون على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين

رئيس الهيئة الملكية بالرياض: عازمون على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين
http://almnatiq.net/?p=1055206
محررو المناطق

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، أن هناك عزمًا على توفير مزيد من فرص الاستثمار وتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

 

جاء ذلك تعليقًا على قيام 44 شركة عالمية بتسليم تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

 

وقال الرشيد: “نحن عازمون على توفير مزيد من فرص الاستثمار، وتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وهذا بالتحديد ما يهدف إليه برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية من خلال تسهيل دخول الشركات العالمية للسوق المحلي، ليستمتعوا بفرص كبيرة للمنو والتوسع في الاقتصاد الأضخم في المنطقة”.

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