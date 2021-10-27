رئيس لبنان يعلق على أزمة “قرداحي”: رأيه شخصي ولا يمثل الرئاسة أو الحكومة

المناطق ـ وكالات:

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن اليمن تعكس فقط رأي الوزير الشخصي، وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة.

وقال عون، إنه حريص على أطيب العلاقات مع الدول العربية، مشيرًا إلى أن بلاده تنأى بأنفسها عن الصراعات، لكنها لا تنأى بنفسها عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة ودول الخليج.

ولفت إلى أن بلاده تطلع إلى أطيب العلاقات وأحسنها، مبينًا أن ما قاله جورج قرداحي لن يؤثر على المسار العام، خاصة وأن ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري.

وأشار إلى أن هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي قبل تشكيل الحكومة.