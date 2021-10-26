الأمير عبد العزيز بن سلمان: سنقوم بإصدار استراتيجية الطاقة قريبًا

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كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن إصدار استراتيجية الطاقة قريبًا.

وقال إن تلك الاستراتيجية هي تجسيد لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والبرامج الأخرى المتعلقة بإزالة الكربون ورفع الكفاءة والتحول لإنتاج الهيدروجين واستخدامات الطاقات المتجددة.

ولفت إلى أن الطاقة ترتكز على 3 ركائز أساسية هي أمن الطاقة، والرخاء والنمو الاقتصادي ورفاهية الشعب.

وأضاف: “مواجهة تحدي التغير المناخي وهو أكبر تحدي نواجهه، ولا يجب الاهتمام بركيزة على حساب الأخرى”.