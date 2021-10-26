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الأمير عبد العزيز بن سلمان: سنقوم بإصدار استراتيجية الطاقة قريبًا

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الأمير عبد العزيز بن سلمان: سنقوم بإصدار استراتيجية الطاقة قريبًا

الأمير عبد العزيز بن سلمان: سنقوم بإصدار استراتيجية الطاقة قريبًا
http://almnatiq.net/?p=1055221
محررو المناطق

كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، عن إصدار استراتيجية الطاقة قريبًا.

 

وقال إن تلك الاستراتيجية هي تجسيد لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والبرامج الأخرى المتعلقة بإزالة الكربون ورفع الكفاءة والتحول لإنتاج الهيدروجين واستخدامات الطاقات المتجددة.

 

ولفت إلى أن الطاقة ترتكز على 3 ركائز أساسية هي أمن الطاقة، والرخاء والنمو الاقتصادي ورفاهية الشعب.

 

وأضاف: “مواجهة تحدي التغير المناخي وهو أكبر تحدي نواجهه، ولا يجب الاهتمام بركيزة على حساب الأخرى”.

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