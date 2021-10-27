تعليم تبوك يحقق 6 أوسمة في برنامج جلوب البيئي 2021

المناطق ـ تبوك:

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ستة أوسمة عالمية في تقييم برنامج جلوب البيئي لعام 2021م وهي: الغلاف الجوي عن الربع الثاني والربع الثالث، الهيدرولوجيا، عموم جلوب ، توصيف التربة، رطوبة وحرارة التربة.

وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير للطالبات أبرار سلطان العنزي، لانا نوران الرشيدي سارة ناصر عيسى – ثالث متوسط وأولياء أمورهن، لمدرستهن المنفذة للبرنامج المتوسطة السادسة عشر ومديرة المدرسة فضيلة النزاوي ومعلمة جلوب المتابعة فاطمة الجهني، كما هنأ المساعدة للشؤون التعليمية د. أمل العنزي ومديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح ومنسقة البرنامج مشرفة النشاط منيرة العتيبي، مثمناً كافة الجهود التي بذلت من الجميع وأثمرت هذا الإنجاز.

يذكر أن برنامج جلوب البيئي برنامج علمي بيئي تتعلم فيه الطالبات أخذ بعض القياسات التي تخص جوانب البيئة مثل الماء والتربة والغطاء النباتي، حيث يتم جمع القياسات وإدخالها لموقع جلوب العالمي.