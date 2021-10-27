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القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=1055235
المناطق ـ واس:
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مايلوش زيمان، رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق، اطراد التقدم والازدهار.كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مايلوش زيمان، رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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