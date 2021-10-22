“حساب المواطن” يعلن نتائج الأهلية لدفعة نوفمبر 2021

محررو المناطق

أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور نتائج الأهلية للدور الـ48 الخاصة بشهر نوفمبر 2021. وقال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 48 (شهر نوفمبر 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال هذا الرابط (https://www.ca.gov.sa/).