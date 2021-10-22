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“حساب المواطن” يعلن نتائج الأهلية لدفعة نوفمبر 2021

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“حساب المواطن” يعلن نتائج الأهلية لدفعة نوفمبر 2021

“حساب المواطن” يعلن نتائج الأهلية لدفعة نوفمبر 2021
http://almnatiq.net/?p=1055237
محررو المناطق
أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور نتائج الأهلية للدور الـ48 الخاصة بشهر نوفمبر 2021. وقال الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 48 (شهر نوفمبر 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال هذا الرابط (https://www.ca.gov.sa/).

 

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