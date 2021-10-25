مبيعات مهرجان رمان القصيم الخامس تتجاوز الـ10 ملايين ريال

الشيحية - محمد المسلم:

تجاوزت مبيعات مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية، 10 ملايين ريال، وسط حضور كبير من المواطنين والزوار من جميع أنحاء المملكة.

وشدد محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي، على أن تشجيع أمير القصيم لمثل هذه المناسبات والأنشطة يعكس ما حققته المنطقة من نجاحات في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الجمعية الزراعية بالشيحية صالح الغانم، أن المبيعات شملت جميع منتجات مزارع الرمان بالمركز بمشاركة أكثر من 85 عارضًا.

وشهد مهرجان رمان القصيم الخامس بمركز الشيحية، حضورًا لافتًا من المواطنين والمقيمين، حيث تنوع الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تستهوي شرائح المجتمع المتعددة.