احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يوجه بدراسة احتياجات السليمانية والديدب وأم خنصر
منطقة الحدود الشمالية
 أمير مكة بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لأعمال صندوق الموارد البشرية “هدف”
محليات
 سعود بن جلوي يدشّن مركز دعم المنشآت بجدة
محليات
 أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة رئاسة شؤون الحرمين بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية   
محليات
 “الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة للقيام بهذا الأمر قبل الوصول
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تعلن تدشين أول جمعية للدراجات النارية بالرياض
محليات
 اختراق جديد لأكثر من 178 مليون حساب في فيسبوك.. والشركة تتحرك قضائيًا
أبرز المواد
 الهيئة الملكية للرياض: برنامج “جذب المقرات الإقليمية” سيجعل العاصمة من أفضل 10 مدن عالمية
أبرز المواد
 أطلقت إنذارا عاجلا.. طائرة ركاب مصرية تعود إلى المطار بعد نصف ساعة من إقلاعها
أبرز المواد
 بعيادات متنقلة.. صحة حفر الباطن تشارك في مهرجان مزاد الإبل
المنطقة الشرقية
 مبيعات مهرجان رمان القصيم الخامس تتجاوز الـ10 ملايين ريال
منطقة القصيم
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يوجه بدراسة احتياجات السليمانية والديدب وأم خنصر

أمير الحدود الشمالية يوجه بدراسة احتياجات السليمانية والديدب وأم خنصر

منطقة الحدود الشمالية
أمير مكة بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لأعمال صندوق الموارد البشرية “هدف”

أمير مكة بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لأعمال صندوق الموارد البشرية “هدف”

محليات
سعود بن جلوي يدشّن مركز دعم المنشآت بجدة

سعود بن جلوي يدشّن مركز دعم المنشآت بجدة

محليات
أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة رئاسة شؤون الحرمين بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية   

أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة رئاسة شؤون الحرمين بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية   

محليات

أمير الحدود الشمالية يوجه بدراسة احتياجات السليمانية والديدب وأم خنصر

أمير الحدود الشمالية يوجه بدراسة احتياجات السليمانية والديدب وأم خنصر
http://almnatiq.net/?p=1055266
المناطق ـ الحدود الشمالية:

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مركز السليمانية وقريتي الديدب وأم خنصر، ضمن جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر مدينة عرعر للوقوف على أحوال المواطنين والاطمئنان على جودة المشاريع والخدمات المقدمة لهم.

 

وأكد الأمير فيصل بن خالد، أن هذه الجولة التفقدية تستهدف دفع عجلة التنمية لتشمل المراكز والقرى والهجر كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

 

وشملت جولة أمير الحدود الشمالية، المشروعات الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها موجهًا بدراسة احتياجات مركز السليمانية وقريتي الديدب وأم خنصر من الخدمات البلدية والصحية.

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يتفقد مركز حزم الجلاميد

أمير الحدود الشمالية يتفقد مركز حزم الجلاميد
 أمير الحدود الشمالية يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة

 أمير الحدود الشمالية يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة
الإطاحة بخمسة مواطنين لتصويرهم مشاهد بزي نسائي في الحدود الشمالية

الإطاحة بخمسة مواطنين لتصويرهم مشاهد بزي نسائي في الحدود الشمالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*