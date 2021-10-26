أمير الحدود الشمالية يوجه بدراسة احتياجات السليمانية والديدب وأم خنصر

المناطق ـ الحدود الشمالية:

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، مركز السليمانية وقريتي الديدب وأم خنصر، ضمن جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر مدينة عرعر للوقوف على أحوال المواطنين والاطمئنان على جودة المشاريع والخدمات المقدمة لهم.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، أن هذه الجولة التفقدية تستهدف دفع عجلة التنمية لتشمل المراكز والقرى والهجر كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

وشملت جولة أمير الحدود الشمالية، المشروعات الخدمية والبلدية الجاري تنفيذها موجهًا بدراسة احتياجات مركز السليمانية وقريتي الديدب وأم خنصر من الخدمات البلدية والصحية.