احدث الأخبار

أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة رئاسة شؤون الحرمين بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية   
محليات
 “الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة للقيام بهذا الأمر قبل الوصول
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تعلن تدشين أول جمعية للدراجات النارية بالرياض
محليات
 اختراق جديد لأكثر من 178 مليون حساب في فيسبوك.. والشركة تتحرك قضائيًا
أبرز المواد
 الهيئة الملكية للرياض: برنامج “جذب المقرات الإقليمية” سيجعل العاصمة من أفضل 10 مدن عالمية
أبرز المواد
 أطلقت إنذارا عاجلا.. طائرة ركاب مصرية تعود إلى المطار بعد نصف ساعة من إقلاعها
أبرز المواد
 بعيادات متنقلة.. صحة حفر الباطن تشارك في مهرجان مزاد الإبل
المنطقة الشرقية
 مبيعات مهرجان رمان القصيم الخامس تتجاوز الـ10 ملايين ريال
منطقة القصيم
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يعلن نتائج الأهلية لدفعة نوفمبر 2021
أبرز المواد
 تعليم تبوك يحقق 6 أوسمة في برنامج جلوب البيئي 2021
محليات
 ضبط شخص اعتدى على فتاة بأحد الأماكن العامة في تبوك
أبرز المواد
أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة رئاسة شؤون الحرمين بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية   

أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة رئاسة شؤون الحرمين بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية   

محليات
“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة للقيام بهذا الأمر قبل الوصول

“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة للقيام بهذا الأمر قبل الوصول

أبرز المواد
“الموارد البشرية” تعلن تدشين أول جمعية للدراجات النارية بالرياض

“الموارد البشرية” تعلن تدشين أول جمعية للدراجات النارية بالرياض

محليات
اختراق جديد لأكثر من 178 مليون حساب في فيسبوك.. والشركة تتحرك قضائيًا

اختراق جديد لأكثر من 178 مليون حساب في فيسبوك.. والشركة تتحرك قضائيًا

أبرز المواد

أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة رئاسة شؤون الحرمين بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية   

أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة رئاسة شؤون الحرمين بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية   
http://almnatiq.net/?p=1055267
المناطق ـ مكة المكرمة:

استقبل  بدر بن سلطان، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، يرافقه عددٌ من مسؤولي الرئاسة.
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن خطة الرئاسة بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، أبرز محاورها التي ركزت على تحديد مسارات معينة للمعتمرين والمصلين، والإجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها الرئاسة العامة خلال الفترة الجارية كذلك
الأعمال التي نفذتها الرئاسة بالتزامن مع قرار السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ومن أبرزها إزالة الحاجز حول الكعبة المشرفة، إلغاء ملصقات التباعد ومسارات المعتمرين ، تشغيل الساحات وفرشها، عودة المصاحف والمطوفين وحافظات زمزم والمشربيات، وتفعيل الدروس والحلقات.
واطلع على الأعمال التي تنفذها الرئاسة للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام ومنها توزيع 85 ألف عبوة زمزم يومياً ، وتسخير 8 سلالم كهربائية يتم من خلالها تفويج 120 شخص في الدقيقة ، إضافة إلى استيعاب صحن المطاف 12400 طائف في الساعة، كذلك توفير 8 آلاف عربة يدوية وكهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، إلى جانب استخدام الطاقة الكاملة لأبواب المسجد الحرام.

روابط ذات صلة

أمير مكة بالنيابة يطلق برنامج “لنبادر” لدعم رواد الأعمال وترسيخ مفهوم التطوع

أمير مكة بالنيابة يطلق برنامج “لنبادر” لدعم رواد الأعمال وترسيخ مفهوم التطوع
أمير مكة بالنيابة يستقبل القنصل العام لدولة قطر لبحث الموضوعات المشتركة

أمير مكة بالنيابة يستقبل القنصل العام لدولة قطر لبحث الموضوعات المشتركة
مشاهد مُبهجة غابت أكثر من 600 يوم.. صلاة بلا تباعد بالحرمين (فيديو وصور)

مشاهد مُبهجة غابت أكثر من 600 يوم.. صلاة بلا تباعد بالحرمين (فيديو وصور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*