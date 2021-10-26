أمير مكة بالنيابة يطلع على خطة رئاسة شؤون الحرمين بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية   

المناطق ـ مكة المكرمة:

استقبل بدر بن سلطان، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، يرافقه عددٌ من مسؤولي الرئاسة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن خطة الرئاسة بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، أبرز محاورها التي ركزت على تحديد مسارات معينة للمعتمرين والمصلين، والإجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها الرئاسة العامة خلال الفترة الجارية كذلك

الأعمال التي نفذتها الرئاسة بالتزامن مع قرار السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ومن أبرزها إزالة الحاجز حول الكعبة المشرفة، إلغاء ملصقات التباعد ومسارات المعتمرين ، تشغيل الساحات وفرشها، عودة المصاحف والمطوفين وحافظات زمزم والمشربيات، وتفعيل الدروس والحلقات.

واطلع على الأعمال التي تنفذها الرئاسة للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام ومنها توزيع 85 ألف عبوة زمزم يومياً ، وتسخير 8 سلالم كهربائية يتم من خلالها تفويج 120 شخص في الدقيقة ، إضافة إلى استيعاب صحن المطاف 12400 طائف في الساعة، كذلك توفير 8 آلاف عربة يدوية وكهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، إلى جانب استخدام الطاقة الكاملة لأبواب المسجد الحرام.