رئيس وزراء باكستان يشكر ولي العهد على دعم بلاده بـ4.2 مليار دولار

وجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الشكر للأمير محمد بن سلمان ولي العهد على دعم بلاده بمبلغ 3 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي الباكستاني، وتمويل المنتجات البترولية المكررة بمبلغ 1.2 مليار دولار.

وقال “خان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “لطالما كانت المملكة العربية السعودية موجودة في أوقاتنا الصعبة، بما في ذلك الآن عندما يواجه العالم ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية”.

وكان قد التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أول أمس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

I want to thank HRH Prince Mohammad bin Salman for supporting Pak with $3 bn as deposit in Pak's central bank & financing refined petroleum product with $1.2 bn. KSA has always been there for Pak in our difficult times incl now when world confronts rising commodity prices.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 27, 2021