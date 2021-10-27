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رئيس وزراء باكستان يشكر ولي العهد على دعم بلاده بـ4.2 مليار دولار

رئيس وزراء باكستان يشكر ولي العهد على دعم بلاده بـ4.2 مليار دولار

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رئيس وزراء باكستان يشكر ولي العهد على دعم بلاده بـ4.2 مليار دولار

رئيس وزراء باكستان يشكر ولي العهد على دعم بلاده بـ4.2 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=1055274
محررو المناطق

وجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان،  الشكر للأمير محمد بن سلمان ولي العهد على دعم بلاده بمبلغ 3 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي الباكستاني، وتمويل المنتجات البترولية المكررة بمبلغ 1.2 مليار دولار.
وقال “خان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “لطالما كانت المملكة العربية السعودية موجودة في أوقاتنا الصعبة، بما في ذلك الآن عندما يواجه العالم ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية”.

وكان قد التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أول أمس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

 

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