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أمير مكة بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لأعمال صندوق الموارد البشرية “هدف”

أمير مكة بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لأعمال صندوق الموارد البشرية “هدف”

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أمير مكة بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لأعمال صندوق الموارد البشرية “هدف”

أمير مكة بالنيابة يتسلم التقرير السنوي لأعمال صندوق الموارد البشرية “هدف”
http://almnatiq.net/?p=1055284
المناطق ـ مكة المكرمة :
استقبل بدر بن سلطان، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام صندوق الموارد البشرية “هدف” بالمنطقة مساعد الحمراني، والذي سلّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة التقرير السنوي لأعمال الصندوق.
واستمع “بن سلطان” إلى نبذة عن التقرير الذي يحوي إحصاءات عن المستفيدين من برامج الصندوق ومن أبرزها استفادة مايزيد عن 29 ألف شاب وشابة من برنامج دعم التوظيف كما قدّم الصندوق دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل لقرابة 434 ألف مستفيد ومستفيدة.
واطلع سموه على برامج ومبادرات “هدف ” لدعم توطين الوظائف وتأهيل الكوادر لسوق العمل من خلال تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية لدى الباحثين عن العمل بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات.
ويعمل “هدف” على دعم وتمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات  وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وصولاً لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.

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