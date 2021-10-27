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“سلمان للإغاثة” يسلّم مساعدات طبية للحكومة الأردنية لمواجهة كورونا

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“سلمان للإغاثة” يسلّم مساعدات طبية للحكومة الأردنية لمواجهة كورونا

“سلمان للإغاثة” يسلّم مساعدات طبية للحكومة الأردنية لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=1055294
المناطق ـ واس:

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات طبية متنوعة شملت مادة الأكسجين الطبي السائل وخزاناته وأجهزة طبية لأقسام العناية المركزة دعما للقطاع الصحي بالمملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وقام بتسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري لوزير الصحة الأردني الدكتور فراس إبراهيم الهواري، بحضور مدير فرع المركز في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.
وقال السفير نايف السديري، إن المملكة والأردن ترتبطان بعلاقات متينة ومميزة مدعومة من قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تهدف إلى تدعيم إمكانات وزارة الصحة الأردنية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن هذه المساعدات التي سلّمت للأردن الشقيق تأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

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