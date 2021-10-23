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العمل على ابتكار شاشة جديدة تساهم في لمس المنسوجات إلكترونيًا قبل شرائها

العمل على ابتكار شاشة جديدة تساهم في لمس المنسوجات إلكترونيًا قبل شرائها
http://almnatiq.net/?p=1055312
المناطق ـ وكالات:

يواصل مجموعة من العلماء، العمل على الانتهاء من ابتكار جديد يتعلق بصناعة شاشة ذكية قد تمكن المُستهلكين من الشعور بملمس المنسوجات والأشياء المادية، قبل شرائها عبر الإنترنت.

 

ويستخدم الابتكار الجديد وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، علم الفيزياء المتعدد في إجراء عمليات المحاكاة التي تتضمن نماذج فيزيائية متعددة أو عدة ظواهر فيزيائية متزامنة.

 

ويعتمد الابتكار على الملمس النانوي والطاقة السطحية في شاشة اللمس، مما يسمح للتكنولوجيا باقتراح مواد ذات صلة بعنصر ما مثل نعومة الأريكة أو طريقة خياطة سترة معينة.

 

ويُتوقع أن يتم الاعتماد على الشاشة الجديدة من قبل المُستهلكين خلال السنوات القليلة المقبلة.

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