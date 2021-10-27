خلال أكثر من 3 آلاف جولة.. إغلاق 27 منشأة مخالفة في جدة

المناطق ـ مكة المكرمة:

رصدت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين، 27 مخالفة تنوعت ما بين عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الإلتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

جاء ذلك بعد إجراء 3524 جولة رقابية مع الجهات المعنية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 27 منشأة مخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة الأستاذ محمد بن عبيد البقمي، بأن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.