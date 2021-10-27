أمين الشرقية يلتقي أعضاء جمعية حفظ النعمة “اعتدال”

المناطق ـ الشرقية:

التقى أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، بنائب رئيس مجلس إدارة جمعية حفظ النعمة والحد من الإسراف “اعتدال” حسام الرحيم، وعدد من أعضاء الجمعية.

وأكد المهندس الجبير، أهمية حفظ النعمة وتعزيز الدور التثقيفي والتوعوي لسلوك أفراد المجتمع، بهدف الترشيد من هدر النعم من خلال طرح أفكار تعمل على كسر العادات الخاطئة للحد من الهدر، مشيرًا إلى دور الأمانة في معالجة سلوك هدر النعم.

من جانبه، أوضح نائب رئيس جمعية “اعتدال”، أن الجمعية تهدف من خلال إستراتيجية عملها ونوعية الشراكات التي تعقدها إلى الحفاظ على النعمة والعمل على تثقيف وتوعية المجتمع، للوصول إلى ثقافة المحافظة على النعمة، منوهًا بدور الأمانة والجهات ذات العلاقة لتحقيق هذه الأهداف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة طرق الاستفادة من الطعام الملموس وغير الملموس، والاستفادة من تجارب الأمانة التي أطلقتها بهدف التوعية بالمحافظة على النعمة وتقليل الهدر، إضافة إلى تخفيض كميات النفايات الصلبة بالمدفن الصحي التابع للأمانة، ودعمها لأي مبادرة توعوية أو عملية تسهم في حفظ النعمة ورفع الوعي البيئي.