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55 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

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55 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

55 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1055327
محررو المناطق
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء الموافق 27/10/2021، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 42 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537,418، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى548،423، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8،785 حالة.

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