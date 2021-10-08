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اختتام مناورات تمرين “المدافع الأزرق – 21”

اختتام مناورات تمرين “المدافع الأزرق – 21”

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اختتام مناورات تمرين “المدافع الأزرق – 21”

اختتام مناورات تمرين “المدافع الأزرق – 21”
http://almnatiq.net/?p=1055330
محررو المناطق

اختتم في الأسطول الغربي، التمرين البحري المختلط “المدافع الأزرق – 21” الذي تنفذه القوات البحرية الملكية مع نظيرتها الأمريكية في البحر الأحمر، بحضور مدير التمرين العميد البحري الركن سعد الأحمري ومن الجانب الأمريكي العقيد البحري كارل هايوود.

 

وأوضح مدير التمرين، أن المناورات تهدف تعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين القوات البحرية السعودية والأمريكية، وتبادل الخبرات في مجال حماية الموانئ وإزالة الألغام على اليابسة وتحت الماء.

 

وأضاف العميد الاحمري أن التمرين اشتمل على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها القطع البحرية وقوارب الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية.

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