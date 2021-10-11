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طبيب أعصاب يحذر من مشاهدة الأطفال فيديوهات “تيك توك”.. تُصيبهم بـ”المتلازمة”

طبيب أعصاب يحذر من مشاهدة الأطفال فيديوهات “تيك توك”.. تُصيبهم بـ”المتلازمة”

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طبيب أعصاب يحذر من مشاهدة الأطفال فيديوهات “تيك توك”.. تُصيبهم بـ”المتلازمة”

طبيب أعصاب يحذر من مشاهدة الأطفال فيديوهات “تيك توك”.. تُصيبهم بـ”المتلازمة”
http://almnatiq.net/?p=1055332
محررو المناطق

حذر طبيب الأعصاب دونالد جيلبرت، المتخصص في اضطرابات حركة الأطفال في المركز الطبي لمستشفى الأطفال في سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، من من مشاهدة الأطفال فيديوهات على منصة “التيك توك”.

وقال “جيلبرت”، إنه شاهد حوالي 10 مرضى جدد مراهقين، يعانون من التشنجات اللا إرادية، بحلول كل شهر على مدار الـ18 شهرًا الماضية تقريبًا، في حين أنه قبل مارس 2020، كان يرى مريضًا واحدًا فقط كل 30 يومًا.

وعقب الدكتور جوزيف ماكجواير من جامعة جونز هوبكنز، موضحًا أنه هناك بعض الأطفال الذين يتعرضون لمحتويات مختلفة على منصة الفيديوهات “تيك توك”، ومن ثم يقلدون بعض الحركات بشكل لا إرادي، ما يسبب في ظهور تلك المتلازمة وتفشيها خلال الآونة الأخيرة.

وكانت قد حذفت منصة “تيك توك” في يوليو الماضي، أكثر من 7 ملايين حساب، مرتبطين بأطفال دون سن 13 عاما، بغرض حماية المراهقين من التعرض للمحتويات التي قد تؤثر على سلوكياتهم بالسلب.

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