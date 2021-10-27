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تبوك تحتضن الاجتماع الثاني عشر لمديري إدارات التغذية بالمملكة

تبوك تحتضن الاجتماع الثاني عشر لمديري إدارات التغذية بالمملكة
مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=1055338
المناطق - تبوك:

افتتح مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، اليوم الاجتماع الثاني عشر لمديري إدارات التغذية بالمملكة، بحضور المشرف على الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة مشاري الدخيل ومديري إدارات التغذية بالمملكة.

 

وأوضح الدخيل، أن هذا الاجتماع يهدف لرفع أداء وجودة العمل حتى تتحقق نسبة عالية من الفهم والتطبيق الكامل، مؤكدًا توجه الوزارة لزيادة تركيز الجهود بتفعيل الرعاية الصحية التغذوية للمرضى.

 

وأشار مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك إلى أن التغذية شهدت خلال السنوات الماضية تميزًا وتطورًا على مستوى الوزارة والمستشفيات لمتابعتها لمعايير التغذية، والحرص على تقديم أفضل معايير الإعاشة للمرضى والمنومين والمرافقين بأفضل المواصفات والمعايير وبجودة ومأمونية.

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