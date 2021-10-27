الصحة تكشف 3 فوائد للجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، فوائد التطعيم بالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة أن الجرعة التنشيطية تقلل خطر الإصابة والتنويم في المستشفى والوفاة، وكذلك تنشيط مناعة العاملين في بيئات العمل التي من الممكن أن تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا.

استمرارًا في مواجهة فيروس كورونا، تعطي الجرعة التنشيطية مناعة أكبر، وتحمي من المضاعفات الحادة. pic.twitter.com/ZyQEkxlYNU — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 27, 2021

وكانت وزارة الصحة قد شددت على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بذلك لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏