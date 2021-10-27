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الصحة تكشف 3 فوائد للجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

الصحة تكشف 3 فوائد للجرعة التنشيطية من لقاح كورونا
وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=1055351
المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، فوائد التطعيم بالجرعة التنشيطية من لقاح كورونا.

وأكدت الوزارة أن الجرعة التنشيطية تقلل خطر الإصابة والتنويم في المستشفى والوفاة، وكذلك تنشيط مناعة العاملين في بيئات العمل التي من الممكن أن تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد شددت على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بذلك لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏

 

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