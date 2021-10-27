احدث الأخبار

وزارة الخارجية: تصريحات جورج قرداحي تحيزًا واضحًا لمليشيا الحوثي الإرهابية
محليات
 الجيش اليمني يتقدم في عدة مناطق جنوبي مأرب
أبرز المواد
 تبوك تحتضن الاجتماع الثاني عشر لمديري إدارات التغذية بالمملكة
منطقة تبوك
 لمدة 3 سنوات.. المملكة رئيسًا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بـ”الفاو”
أبرز المواد
 الصحة تكشف 3 فوائد للجرعة التنشيطية من لقاح كورونا
أبرز المواد
 التحالف: تدمير 13 آلية عسكرية ومقتل 105 عنصرًا لميليشيا الحوثي الإرهابية
أبرز المواد
 الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة السودان.. والبنك الدولي يوقف مساعداته
أبرز المواد
 اختتام مناورات تمرين “المدافع الأزرق – 21”
أبرز المواد
 طبيب أعصاب يحذر من مشاهدة الأطفال فيديوهات “تيك توك”.. تُصيبهم بـ”المتلازمة”
أبرز المواد
 55 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 أمين الشرقية يلتقي أعضاء جمعية حفظ النعمة “اعتدال”
المنطقة الشرقية
 خلال أكثر من 3 آلاف جولة.. إغلاق 27 منشأة مخالفة في جدة
منطقة مكة المكرمة
وزارة الخارجية: تصريحات جورج قرداحي تحيزًا واضحًا لمليشيا الحوثي الإرهابية

وزارة الخارجية: تصريحات جورج قرداحي تحيزًا واضحًا لمليشيا الحوثي الإرهابية

محليات
الجيش اليمني يتقدم في عدة مناطق جنوبي مأرب

الجيش اليمني يتقدم في عدة مناطق جنوبي مأرب

أبرز المواد
تبوك تحتضن الاجتماع الثاني عشر لمديري إدارات التغذية بالمملكة

تبوك تحتضن الاجتماع الثاني عشر لمديري إدارات التغذية بالمملكة

منطقة تبوك
لمدة 3 سنوات.. المملكة رئيسًا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بـ”الفاو”

لمدة 3 سنوات.. المملكة رئيسًا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بـ”الفاو”

أبرز المواد

التحالف: تدمير 13 آلية عسكرية ومقتل 105 عنصرًا لميليشيا الحوثي الإرهابية

التحالف: تدمير 13 آلية عسكرية ومقتل 105 عنصرًا لميليشيا الحوثي الإرهابية
المتحدث الرسمي للتحالف العربي
http://almnatiq.net/?p=1055353
المناطق - الرياض:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في الجوبة والكسارة خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية ومقتل 105 عنصرا من ميليشيا الحوثي.

 

 

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يتقدم في عدة مناطق جنوبي مأرب

الجيش اليمني يتقدم في عدة مناطق جنوبي مأرب
الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات “قرداحي”

الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات “قرداحي”
أزمة “قرداحي” تُشعل “تويتر”.. ‏مطالبات بطرده من الحكومة.. والرئيس اللبناني يكتفي بالتعليق: “لا تعبر عن موقفنا”

أزمة “قرداحي” تُشعل “تويتر”.. ‏مطالبات بطرده من الحكومة.. والرئيس اللبناني يكتفي بالتعليق: “لا تعبر عن موقفنا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*