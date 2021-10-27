التحالف: تدمير 13 آلية عسكرية ومقتل 105 عنصرًا لميليشيا الحوثي الإرهابية

المناطق - الرياض:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في الجوبة والكسارة خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية ومقتل 105 عنصرا من ميليشيا الحوثي.