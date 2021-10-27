لمدة 3 سنوات.. المملكة رئيسًا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بـ”الفاو”

المناطق - واس:

انتخبت الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (RECOFI)التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، المملكة العربية السعودية رئيسًا للدورة الحادية عشرة لمدة 3 سنوات، وذلك بإجماع أعضاء الهيئة كافةً.

ويمثل المملكة في الهيئة الدكتور علي الشيخي الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، المدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، والرئيس المنتخب للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك بـ”الفاو”.

وعدّت وزارة البيئة والمياه والزراعة انتخاب المملكة رئيسًا للهيئة للمرة الثانية، ثمرة لدورها البارز-إقليميًا وعالميًا-، وجهودها في حماية البيئة والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والبحرية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك التابعة للفاو تهدف إلى تشجيع تنمية الموارد البحرية الحية وصونها وإدارتها بصورة حكيمة واستخدامها أفضل استخدام، إلى جانب تنمية قطاع تربية الأحياء المائية في منطقة عمل الهيئة بصورة مستدامة، بالإضافة إلى المراجعة الدائمة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية لصناعة صيد السمك، والتوصية بأية تدابير تهدف إلى تنمية الثروات الطبيعية.

وأشارت “الوزارة” إلى أن انتخاب المملكة للمرة الثانية على التوالي بالهيئة يأتي لقاء ما تقوم به من جهود كبيرة في المحافظة على البيئة، ضمن مبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر” اللتين أطلقتهما مؤخراً، للحد من آثار التغير المناخي، وتخفيف الانبعاثات، إضافة إلى جهودها في تطوير قطاع الثروة السمكية، ضمن مستهدفات رؤية 2030؛ لتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

يذكر أن جهود المملكة العربية السعودية في مجال الثروة السمكية أثمرت عن تحقيق المملكة خلال السنوات القليلة الماضية زيادة في حجم إنتاج المأكولات البحرية بلغت نحو 85 ألـف طـنًا في المصايد السمكية، و 100 ألـف طـن في تربيـة الأحيـاء المائيـة (الاستزراع).