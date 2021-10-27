اللئيم تمردا.. ناصر القصبي يهاجم “جورج قرداحي” بعد دفاعه عن ميلشيا الحوثي

محررو المناطق:

هاجم الفنان ناصر القصبي، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بعد تصريحاته المسيئة للمملكة والإمارات على خلفية ما يحدث في اليمن.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مؤسف ما قاله جورج قرداحي.. ما قاله ليس رأيا بل إلتفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له”. وأضاف “اللئيم تمردا”.

و أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.

وقال بيان للخارجية الكويتية: “أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم عن استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتان والتي اتهم فيها البلدان الشقيقان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه”.

وأكد البيان أن تصريحات قرداحي “لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافل عن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن”.