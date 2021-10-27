الجيش اليمني يتقدم في عدة مناطق جنوبي مأرب

المناطق - وكالات:

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عن تحقيق تقدم في العديد من المناطق جنوب مأرب.

وفي وقت سابق اليوم، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم قيادات ميدانية، في جنوب مأرب، بشمال شرق البلاد.

وفي بيان له، قال المركز: “معارك مستمرة جنوب مأرب، وأبطال الجيش والمقاومة يكبدان المليشيا الإيرانية خسائر كبيرة”.

وأضاف: “يخوض أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مأرب، وأسفرت المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية عن سقوط العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد”.

غارات التحالف

وكان التحالف العربي قد أعلن عن تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر جماعة الحوثي في الجوبة والكسارة خلال الساعات 24 الماضية.

وأوضح التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 من الآليات العسكرية ومقتل 105 عنصرا من جماعة الحوثي.