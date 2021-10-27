“الصحة” توضح 4 طرق صحية لتخفيف أعراض القولون العصبي

المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الصحة الطرق السليمة لتخفيف أعراض القولون العصبي.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أن القولون العصبي مرض مزمن و تختلف أعراضه وشدتها من شخص إلى آخر، و للتخفيف من الأعراض ننصح باتباع الإرشادات التالية:

-ممارسة الرياضة

-تجنب الأطعمة المثيرة للقولون مثل الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية و الفلفل.

-تناول الوجبات الصحية في وقتها و تقسيمها على وجبات صغيرة خلال اليوم.

-الاسترخاء والتعامل مع الضغوط

وفي حال عدم تحسن الحالة أو استمرار الأعراض ننصح بمراجعة طبيب جهاز هضمي لتقييم الحالة وعلاجها.