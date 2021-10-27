“الصحة” توضح 4 طرق صحية لتخفيف أعراض القولون العصبي

أوضحت وزارة الصحة الطرق السليمة لتخفيف أعراض القولون العصبي.
وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أن القولون العصبي مرض مزمن و تختلف أعراضه وشدتها من شخص إلى آخر، و للتخفيف من الأعراض ننصح باتباع الإرشادات التالية:
-ممارسة الرياضة
-تجنب الأطعمة المثيرة للقولون مثل الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية و الفلفل.
-تناول الوجبات الصحية في وقتها و تقسيمها على وجبات صغيرة خلال اليوم.
-الاسترخاء والتعامل مع الضغوط
وفي حال عدم تحسن الحالة أو استمرار الأعراض ننصح بمراجعة طبيب جهاز هضمي لتقييم الحالة وعلاجها.
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