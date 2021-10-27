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وزارة الخارجية: تصريحات جورج قرداحي تحيزًا واضحة لمليشيا الحوثي الإرهابية

وزارة الخارجية: تصريحات جورج قرداحي تحيزًا واضحة لمليشيا الحوثي الإرهابية

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وزارة الخارجية: تصريحات جورج قرداحي تحيزًا واضحة لمليشيا الحوثي الإرهابية

وزارة الخارجية: تصريحات جورج قرداحي تحيزًا واضحة لمليشيا الحوثي الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=1055377
المناطق - الرياض:

استدعت وزارة الخارجية تسفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية بعد التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني  جورج قرداحي حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن .

وجاء نص البيان على النحو التالي: إشارة إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزا واضحة لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وتؤكد مجددًا بأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. ونظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

 

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